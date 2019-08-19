Очередной электросамокатчик, ехавший по Минска на высокой скорости, попал в объектив видеорегистратора, передает белорусский интернет-портал tut.by.

По словам автора видео, мужчина на электросамокате разогнался до 70 км/ч. «ГАИ! Вопрос к вам. Кто этими чудиками должен заниматься?» — задался вопросом водитель.

ГАИ анонсировала изменение правил для электросамокатов, которые могут развивать больше 25 км/ч.

По словам официального представителя УГАИ, изменения в законодательство вступят в силу в ближайшее время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 70 кмч Публикация от РЕМОНТ КВАРТИР МИНСК (@slava_remont) 16 Авг 2019 в 10:42 PDT

Minval.az