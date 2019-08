Скончался американский музыкант, поэт и лидер инди-групп Silver Jews и Purple Mountains Дэвид Берман. На момент смерти ему было 52 года. Об этом отмечается в Twitter-аккаунте лейбла Drag City.

После того, как Берман несколько лет отдыхал от музыки, Purple Mountains выпустили новый альбом.

Как сообщает «Корреспондент», коллектив должен был начать тур со своим новым проектом в субботу в Нью-Йорке. В рамках тура были запланированы даты выступлений по всей стране, и завершиться он должен был в Лос-Анджелесе 23 сентября.

We couldn’t be more sorry to tell you this. David Berman passed away earlier today. A great friend and one of the most inspiring individuals we’ve ever known is gone. Rest easy, David. pic.twitter.com/5n5bctcu4j

— 𝕯𝖗𝖆𝖌 𝕮𝖎𝖙𝖞 (@dragcityrecords) 7 августа 2019 г.