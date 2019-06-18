«Космическое государство «Асгардия» было создано 12 октября 2016 года. Это день нашего национального праздника. 18 июня мы отмечаем второй национальный праздник. В этот день в государстве «Асгардия» были приняты декларация о национальном единстве, целостности и Конституция. Сегодня население государства «Асгардия» насчитывает более 1 миллиона человек из 230 стран мира. К сожалению, в этом списке Азербайджан находится на 58 месте. Конечно же, я бы хотел, чтобы моя родина Азербайджан был в этом списке на одном из ведущих мест. Потому что соседняя Турция идет в этом списке второй после США».

Об этом в интервью агентству АПА заявил российский ученый азербайджанского происхождения, создатель зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «С-300 Фаворит» и «С-400 Триумф», глава Космического государства «Асгардия» Игорь Ашурбейли.

По его словам, в парламенте «Асгардии» представлены члены 42 стран.

«В парламент «Асгардии» избраны члены и из Азербайджана. Они представляют в парламенте Азербайджан и азербайджанский язык. Как видите, наш парламент был учрежден не по принципу страны, а по языковому принципу», — отметил он.

Говоря о связях с Азербайджаном, Ашурбейли отметил, что «как минимум раз в году бывает в Азербайджане».

«Посещаю могилы своих предков. В последние два года я реализую в Азербайджане крупный проект. Это проект отель-музея, который находится в Ичеришехер, вблизи Девичьей башни. Как вы знаете, представители моего рода впервые приехали в Азербайджан в 1743 году. В годы революции у нас было 42 дома в Баку, о чем свидетельствует каталог телефонных номеров 1913 года. В каталоге приведены телефонные номера домов, которые принадлежат людям с фамилией Ашурбейли. Но, к сожалению, все эти дома были снесены. Мы хотели приобрести в Баку одно историческое здание и назвать его в честь главы моего рода Ашурхана. Поэтому, этот отель-музей называется «Aşurxan Palace». В этом проекте отражена история Азербайджана и рода Ашурбейли с 1743 года. Каждый номер отеля будет посвящен одному из представителей рода Ашурбейли», — рассказал он.

«Длительное время я был гендиректором военно-промышленного комплекса «Алмаз-Антей», где были разработана ЗРК «С-300» и «С-400». Именно под моим руководством были разработаны системы «С-300». Кстати, в рамках межгосударственного соглашения Азербайджан также владеет этим ЗРК. Эти комплексы были успешно доставлены в Азербайджан, а также продемонстрированы на военном параде.

Комплекс «С-300» — это оружие реальной геополитической защиты. Этот комплекс позволяет стране, которая им обладает, защитить суверенитет своего воздушного пространства. В современных конфликтах очень мало стран воюет с помощью танков. Бои в последних конфликтах в основном шли в воздухе. Война в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии велась по воздуху. Поэтому сегодня в мире растет роль воздушно-космической защиты. Россия даже создала вид войск под названием Воздушно-Космические Силы. Такой же род войск есть и у США. Считаю, что небо над Азербайджаном, который обладает «С-300», надежно защищено. Это очень важный момент», — продолжил он.

Говоря о Карабахском конфликте, ученый отметил, что «ак глава государства «Асгардия» может сказать, что согласно их Конституции, участие в конфликтах, происходящих на планете Земля, запрещено».

«В целом, запрещено даже комментировать конфликты. Это принципиальная позиция «Асгардии». Как глава «Асгардии» я не могу комментировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Какую позицию я могу занять как человек, который родился в Азербайджане, которая является моей родиной? Конечно же, Карабах наш, Азербайджана», — резюмировал он.

Minval.az