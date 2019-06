Тони Родэм, брат бывшего госсекретаря Соединённых Штатов Хиллари Клинтон, умер.

Об этом Хиллари Клинтон сообщила в Twitter.

«Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мой разум сегодня переполнен воспоминаниями о нём», — написала экс-госсекретарь.

We lost my brother Tony last night. It’s hard to find words, my mind is flooded with memories of him today. When he walked into a room he’d light it up with laughter. He was kind, generous, & a wonderful husband to Megan & father to Zach, Simon, & Fiona. We’ll miss him very much.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 8 июня 2019 г.