Американский музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, выступавший под псевдонимом Dr. John, скончался на 78-м году жизни.

Как передает Лента.ру, информация об этом появилась в его Twitter-аккаунте.

В посте, опубликованном его родственниками, сообщается, что Dr. John умер на рассвете от сердечного приступа. Семья благодарит всех, кто работал с музыкантом, и просит проявить уважение к частной жизни артиста.

Dr. John перестал выходить на сцену еще в 2017 году. Однако за свою музыкальную карьеру, начавшуюся в 1968 году с выпуска альбома Gris Gris, исполнитель получил шесть премий «Грэмми». Известность и коммерческий успех Dr. John принесла пластинка In the Right Place, выпущенная в 1973 году.

Minval.az