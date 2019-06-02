Предполагаемые останки Хаджи-Мурата – наиба имама Шамиля, нелегально вывезенные, по неподтвержденным данным, из Азербайджана, были перезахоронены сегодня, 2 июня, на его родине в Хунзахском районе. Об этом изданию «Молодежь Дагестана» сообщил очевидец церемонии Амир Амиров.

На момент разговора собеседник находился в одной из мечетей села Хунзах и вместе с прихожанами готовился совершить погребальную молитву по предполагаемым останкам наиба. Церемонии предшествовала дискуссия между присутствующими о целесообразности перезахоронения. Мероприятие носило неформальный характер.

«Было много противоречивых мнений, но присутствующие пришли к согласию и готовятся провести захоронение. Никто не выступал с официальной речью и не предъявлял доказательств, что эти останки принадлежат наибу Хаджи-Мурату. Все делается на честном слове», – рассказал Амиров.

В администрации Хунзахского района факт принадлежности захороненных останков наибу Хаджи-Мурату не подтвердили.

«Некая церемония перезахоронения на сельском кладбище села Хунзах действительно состоялась, но нет подтверждения, что захороненные останки принадлежат наибу Хаджи-Мурату. Никто из официальных лиц района там не присутствовал. Также неизвестно, кто эти люди, проводившие перезахоронение», – заявил пресс-секретарь администрации района Камиль Гусейнов.

Известный военачальник времен Кавказской войны Хаджи-Мурат был убит в 1852 году на территории Азербайджана. Голова наиба была отделена от тела и предъявлена руководству царских войск как доказательство его смерти. Сейчас череп Хаджи-Мурата находится в Санкт-Петербурге в Музее этнографии и антропологии имени Петра Великого (Кунсткамера).

Minval.az