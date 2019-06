Израильская Армия обороны опубликовала на своей официальной странице в Twitter видеозапись, на которой, по информации военных, запечатлен ракетный удар Израиля по Сирии. Речь идет об атаке, которая была предпринята в ночь на 2 июня. Ракеты были запущены к югу от Дамаска.

«Вчера вечером из Сирии в Израиль были выпущены две ракеты, одна из которых приземлилась на израильской территории. В ответ мы нанесли удар по нескольким позициям сирийских правительственных сил», — говорится в сообщении армии Израиля.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q

— Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.