В Париже, как сообщила префектура столичной полиции, проходят две манифестации. Первым местом сбора демонстрантов стала площадь Данфер-Рошро в 14-м округе столицы. В этой манифестации принимают участие несколько сотен человек. В настоящий момент манифестанты колонной идут в сторону площади Нации, передает ТАСС.

Еще один марш «желтых жилетов» проходит по авеню Фош (16-й округ). Колонна, состоящая из около 100 человек, движется в сторону парка Монсо. Конечной точкой маршрута протестующих также станет площадь Нации. Главным требованием, которое выдвигают в этот раз парижские манифестанты французским властям, — снижение тарифов на электроэнергию.

Ожидается, что в ближайшее время манифестация начнется в Лионе. Ранее власти города опубликовали указ о запрете акций протеста в центре города, распорядившись установить периметр безопасности в самом оживленном районе Лиона. В социальных сетях представители движения также призвали к проведению демонстраций в Руане, Кане (Кальвадос), Дюнкерке, Бордо, Марселе.

Как отмечают эксперты, число участников движения продолжает падать. В минувшую субботу, согласно данным МВД республики, участие в акциях протеста во Франции приняли всего 12,5 тыс. человек, 2,1 тыс. из которых вышли на улицы Парижа.

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