Впервые опубликованы советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключённого 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему. Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов так называемого «Пакта Молотова-Риббентропа».

Сканы документов опубликованы 31 мая на сайте фонда «Историческая память». Они предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России.

Как уточняет директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, тексты документов уже публиковались в 1990-е годы со ссылкой на архив МИД, по их визуальные образы публикуются впервые.

Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова — «по уполномочению Правительства СССР» — и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении говорится, что стороны договорились «о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе» в случае, как там сказано, территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств и Польши. Установлены границы сфер этих интересов.

Спустя несколько дней после подписания документов — 1 сентября 1939 года — с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война.

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