Президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество поддержать представителей ЛГБТ-сообществ.

Соответствующее заявление опубликовал он в своем Twitter в честь начала Месяца гордости, на протяжении которого американцы отмечают успехи, которые были достигнуты в этой сфере.

«Поскольку мы отмечаем Месяц гордости ЛГБТ и признаем выдающийся вклад, который они внесли в нашу великую нацию, давайте также будем солидарны со многими ЛГБТ-представителями, которые живут в десятках стран по всему миру, которых наказывают, заключают в тюрьму или даже казнят из-за их сексуальной ориентации», – написал президент.

«Моя администрация начала глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма и приглашает все страны присоединиться к нам в этих усилиях!», – добавил он.

Minval.az