Исследователи из Католического университета Святого Сердца (Италия) выяснили, что успеваемость студентов, использующих Twitter, снижается примерно на 40 процентов. Об этом пишет Daily Mail.

В эксперименте приняли участие около 1,5 тысячи учащихся с высокими показателями. Одно из заданий заключалось в прочтении романа «Покойный Маттиа Паскаль», написанного итальянским драматургом Луиджи Пиранделло в 1904 году. Затем половина студентов должна была предоставить анализ книги, основываясь на обсуждении произведения в Twitter, остальным было предложено использовать для подготовки дополнительную литературу.

Заключительным этапом эксперимента стало тестовое задание. По данным исследователей, результаты учащихся, которые использовали для анализа романа Twitter, были намного ниже, чем у остальных студентов. Исследование проводилось в период с 2016 года по 2018-й.

Отмечается, что в соцсети часто можно встретить пользователей, дающих «профессиональные» рекомендации, несмотря на то, что они далеки от тех сфер знаний, о которых они рассуждают. В результате из-за стремительного распространения ложной информации в обществе формируется превратное мнение по различным вопросам. Авторы исследования считают необходимым создавать группы экспертов для проверок специализированных форумов.

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