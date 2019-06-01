«Если ты ничему так и не научишься в школе, то будешь стоять там, за прилавком», — так попыталась побудить сына лучше учиться покупательница в одном из баварских городков. И указала пальцем на продавщицу мясного отдела супермаркета. Скорее всего, мать уже пожалела об этой фразе: работники магазина поставили женщину на место, правда, через Facebook, пишет DW.

«Мы не можем с этим согласиться. Если ваш ребенок и дальше будет плохо учиться, тогда он окажется в очереди на бирже труда», — написано на официальной странице торговой сети. Чтобы работать в одном из филиалов, продавцы проходят профобучение. Сотрудники супермаркета обратились к женщине: «Аттестат по эмпатии, человечности и уважению ваш ребенок в школе не получит, но в свое время мы поможем привить ему эти качества, с чем, очевидно, не справляетесь вы. Если ваш ребенок получит соответствующее образование и, если ему повезет, окажется за прилавком нашего мясного отдела, он будет встречать улыбкой даже таких людей, как вы. Ведь мы учим тому, что каждый человек достоин уважения. Даже если иногда это дается нам непросто».

В Германии в рамках профобучения можно освоить более 300 профессий. Среди них — механика, сантехника, пекаря, парикмахера и массажиста. Ученикам платят зарплату: в среднем около 400-800 евро в месяц.

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