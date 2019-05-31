Соединенные Штаты пытаются проверить достоверность сообщений о казни высокопоставленного северокорейского чиновника, который участвовал в переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном о ядерном разоружении на Корейском полуострове. Госсекретарь Майк Помпео сказал об этом в пятницу, передает «Голос Америки».

Читайте также: Bloomberg: в КНДР казнили дипломатов за провал саммита Трампа и Ким Чен Ына

«Мы видели сообщение, на которое вы ссылаетесь», – сказал Помпео, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции в Берлине. «Мы делаем все возможное, чтобы это проверить. Мне нечего добавить к этому на сегодняшний день».

Minval.az