После саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое были казнены пятеро госслужащих, в их числе спецпредставитель КНДР по делам Соединенных Штатов Ким Хек Чхоль.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo.

По данным источника издания, высшая мера наказания была приведена в исполнение из-за того, что Трампу и Ким Чен Ыну на втором саммите не удалось достичь никакого соглашения. Также в газете рассказали, что Ким Ён Чхоль, первый заместитель Ким Чен Ына, был приговорен к каторге после провального саммита.

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