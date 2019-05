Инфракрасная камера сфотографировала панду-альбиноса в заповеднике Волонг в Китае, сообщает «Синьхуа».

Снимок сделали в середине апреля на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. На панде отсутствуют темные пятна, а глаза выглядят красными. По оценке ученых, животному от года до двух лет, его пол установить не удалось.

You are looking at the first-ever photo of a WHITE giant panda in the world. This #panda was spotted by a surveillance camera at a natural reserve in SW China’s Sichuan in April. Scientists believe the color change is a result of albino and the panda is in good health. pic.twitter.com/KWBr4Fl6TD

— People’s Daily, China (@PDChina) 25 мая 2019 г.