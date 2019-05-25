О чем в реальности проговорились габреляновские «Известия»?

Знакомство с российскими СМИ — хороший повод несколько раз в день вспоминать знаменитый афоризм польского фантаста Станислава Ежи Леца: «Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали». На сей раз «снизу постучала» газета «Известия», которая опубликовала пространный и слезливый репортаж из оккупированного азербайджанского Карабаха, состряпанный по простой схеме: картинки «мирной жизни» с захваченных азербайджанских земель и «вкрапленные» между ними политические декларации от имени неназванных «высокопоставленных чиновников НКР». И, конечно же, все это сдобрено изрядным количеством грубых и примитивных фальшивок. Для начала здесь трагическим тоном уверяют: оказывается, из-за «бомбежек» из Шуши в Ханкенди, который газета величает исключительно «Степанакертом», якобы «не осталось ни одного целого здания», но затем, мол, город отстроили заново. О том, что по-настоящему сильных бомбежек и артобстрелов не было, что их масштаб через 24 года не на шутку приукрашен, разумеется, ни слова. Здесь же — дешевая и неубедительная попытка представить оккупантов этакими «цивилизованными людьми». Журналист умильным тоном повествует: дескать, «армяне успели заняться ремонтом мечетей и медресе в Шуши», хотя молиться в них некому.

О чудовищных этнических чистках азербайджанцев газета сообщает сухо: мол, «мусульманское население Карабаха давно покинуло пределы «НКР»». После чего очень хочется добавить, что точно так же, наверное, «еврейское население покинуло пределы Германии» во времена Гитлера. Плюс ко всему делается неумная попытка представить дело так, будто бы в Карабахе жили не азербайджанцы, а персы и курды…

И в качестве вишенки на торте — умильные замечания, как много здесь лозунгов, вывесок и наглядной агитации на русском языке, только вот, сетуют чиновники оккупационной администрации, российские официальные делегации сюда почему-то не приезжают, а их здесь так ждут…

Здесь, по законам жанра, уместно вспомнить, что совет директоров ОАО «Редакция газеты «Известия»» возглавляет Ашот Арамович Габрелянов. Только вот в России СМИ не располагают такой уж «свободой рук», чтобы господин Габрелянов мог позволить себе подобные игры на страницах некогда авторитетного издания без «отмашки» от российских властей. Более того, нельзя не заметить и другого: статья в габреляновском листке появилась сразу после того, как по ту сторону линии фронта побывала впечатляющая делегация российских журналистов, и ее члены побеседовали не только с Николом Пашиняном, но и с Масисом Маиляном, именующим себя «министром иностранных дел Нагорного Карабаха». И этот субъект, кстати говоря, тоже слезно умолял прислать на захваченные азербайджанские земли российскую официальную делегацию или хотя бы депутатов Госдумы РФ.

Наконец, понятен и «бэкграунд». Вся эта свистопляска в российских СМИ началась вскоре после того, как в Ереване усилилось противостояние между сторонниками Пашиняна, с одной стороны (их пусть и с натяжкой, но можно счесть прозападным лагерем), и мечтающими о реванше «карабахцами», с другой, причем последние открыто уповают на Россию. Но самое главное, в Азербайджане резко усилили, скажем так, «военно-психологическое давление» на Армению. В результате по ту сторону линии фронта — настоящая паника. Когда по понятным причинам растет число тех, кто задает хотя бы сам себе крамольный вопрос: а может, пора заканчивать с оккупацией чужих земель и надо договариваться с Азербайджаном? Для России самое время напомнить о себе, закрепить свой статус «заступника» Армении, но открыто выступать в поддержку оккупации азербайджанских земель на фоне последствий «крымнаша» Москве боязно. Вот и выпускают вперед персон типа Габрелянова и авторов разного рода заказных статеек.

Только вот, старательно пытаясь пролить бальзам на уши «принимающей стороны» и с воодушевлением отрабатывая «дорожные расходы», автор статьи в габреляновском листке все же выболтал кое-что существенное. Автор с умилением рассказывает, что в Шуше армяне «восстанавливают мечети и медресе», но на фотографиях — исключительно разрушенные здания этих самых мечетей и медресе. Да и сама Шуша, по его словам, «полуразрушенный город». Проще говоря, разрушение исторических памятников и свидетельств подлинной истории Карабаха приняло здесь такие масштабы, что его не получается надежно скрыть даже, подберем самый мягкий эпитет, от заведомых симпатизантов, в чьей лояльности принимающая сторона в силу многих обстоятельств не сомневается.

Около двух недель назад, когда в Азербайджане отметили очередную годовщину оккупации Шуши, МИД нашей страны в специальном заявлении напомнил: «В рамках целенаправленной политики Армении по разрушению, разграблению и осквернению материально-культурных и религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана только в Шуше было разрушено более 170 жилых зданий, являвшихся памятниками архитектуры, и до 160 культурно-исторических памятников, храмы и мечети подверглись осквернению и вандализму, многочисленные редкие рукописи уничтожены. Среди них дворец и библиотека Панах хана, Ханский дворец и караван-сарай, мечети Юхары и Ашагы Говхарага, Саатлы, Мавзолей Вагифа, дом Натаван и другие». И такая картина — не только в Шуше. Разрушаются даже надгробные плиты на кладбищах — так, чтобы на оккупированных землях ничего не напоминало об их законных хозяевах. И вот на таком фоне даже заказанные статьи в габреляновском листке превращаются в улику и свидетельство обвинения. Тем более что сегодня, в отличие от ранних девяностых, у Армении уже нет монополии ни на информацию о конфликте, ни на симпатии общественного мнения

Нурани, политический обозреватель

Minval.az