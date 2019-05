Тереза Мэй, объявляя об отставке с поста главы Консервативной партии, что означает одновременно и уход с поста премьер-министра Великобритании, сказала, что делает это в интересах страны.

Мэй особо подчеркнула, что она глубоко сожалеет о том, что не сумела довести до конца процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме, и оставляет решение этой задачи своему преемнику.

«Для меня было честью служить стране, которую я люблю», — сказала Мэй, всхлипывая, после чего развернулась и вошла в здание резиденции премьер-министра.

«I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold,» said British Prime Minister Theresa May in a tearful statement announcing her resignation https://t.co/oAJH7H0XBO pic.twitter.com/zBY75jBUY3

— CNN (@CNN) 24 мая 2019 г.