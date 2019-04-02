«Если риторика настолько обострилась, а эти характеристики означают, что обострилась, то очевидно, что лидеры Армении и Азербайджана не договорились ни по одному вопросу в Вене, что я считаю естественным», — об этом в интервью газете «168 жам» заявил заместитель директора Московского центра политического и военного анализа Александр Храмчихин, говоря о провокационном заявлении министра обороны Армении Давида Тонояна.

По словам эксперта, он «неоднократно утверждал, что не понимает, о чем могут договориться лидеры Армении и Азербайджана, учитывая их абсолютно противоречивые позиции по процессу урегулирования конфликта, компромиссам»

«У меня не было никаких серьезных ожиданий от встречи, хотя этот вопрос много обсуждался.

Но не было никаких оснований для ее положительных результатов, это также было видно из заявлений. Выходит, они в очередной раз не пришли к согласию, в результате чего риторика армянской стороны изменилась», — отметил он.

Он высказал мнение, что этот конфликт невозможно урегулировать без войны. «Я не понимаю, как можно этого избежать», — сказал он, добавив, что только затрудняется сказать, когда будет война.

«Если позиции сторон противоречивы, а они противоречивы, как может быть компромисс, который необходим для разрешения этого конфликта.

Здесь возможна только безоговорочная капитуляция одной из сторон, а я не знаю, какая сторона и почему должна капитулировать без войны, капитуляция может произойти в результате еще одной войны», — сказал эксперт.

Minval.az