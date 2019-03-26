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Правительство Германии выделит Международному комитету Красного Креста (МККК) дополнительные 1,8 миллиона евро на предоставление гуманитарной помощи Украине, сообщает в понедельник посольстве Германии на Украине.

«Федеральное правительство продолжает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине. В 2019 году будут выделены дополнительные 1,8 миллиона евро, а в 2020 и 2021 годах в целом предусмотрены дальнейшие четыре миллиона евро», — говорится в сообщении.

Таким образом, по данным посольства, в целом с 2016 года Германия предоставила более 30 миллионов евро для многочисленных гуманитарных мероприятий МККК на Украине.

Сообщается, что средства идут в помощь пострадавшим от конфликта в Донбассе жителям.

«Они идут на пользу людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в частности, многим внутренне перемещенным лицам и семьям в городах и селах, приютили их», — отмечается в сообщении.

По данным посольства, одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, в рамках проекта финансирования выделяется на медицинское обеспечение, приобретение и распределение медикаментов, тренинги по оказанию первой помощи, лечение травм, поддержку и оборудование больниц и других медицинских учреждений, профилактические мероприятия, обеспечение продуктами питания и средствами гигиены, а также подготовку медицинского персонала.

Minval.az