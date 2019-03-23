Индия регулярно сталкивается с проблемой своевременного приобретения и внедрения передовых оружейных платформ и технологий. В ходе недавнего конфликта с Пакистаном индийские «устаревшие зубры» МиГ-21 вынуждены были идти против пакистанских истребителей F-16.

Этот разрыв в качественных характеристиках авиации является неприемлемым для Индии. Сегодня индийские военные хотят действовать с помощью современных технологий, позволяющих обрабатывать информацию на поле бое в реальном времени, что является одним из ключей к победе. Однако их стремления пока ограничены устаревшей военной техникой и медленными темпами развития технологий, подчеркнул военный эксперт Рудронил Гхош.

По его словам, через несколько лет в Индии произойдет сокращение количества эскадрилий морской авиации с 42-х до 26. Между тем, Пакистан уже к 2021 году планирует довести количество эскадрилий в ВМС до 25-ти. И те 36 истребителей Rafale, которые приобретает Индия, уже не будут иметь решающего значения для соперничества с соседней страной.

В любом случае, на завершение сделки по «Рафалям» ушло почти два десятилетия. И в итоге Индия получит истребители 4-го поколения, в то время как Китай уже поставляет в войска самолеты 5 поколения и активно разрабатывает машины 6 поколения, говорится в статье, передает российский портал «Военное обозрение».

А чем может похвастаться Индия, боевым самолетом Tejas? «Это как раз тот случай, когда для создания самолета потребовалось более 30 лет – он не соответствовал современным стандартам и только теперь достиг нужных параметров», – отмечает эксперт.

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