Стилисты назвали 10 недорогих пар кроссовок, которые, по их мнению, никогда не выйдут из моды. Список опубликовало издание Highsnobiety.

На первом месте оказалась модель Nike Air Force 1, которую можно купить в абсолютно любом фирменном магазине бренда. Стоимость пары — около 5,5 тысячи рублей.

Второе место заняли классические кеды Vans Old Skool с «вневременным» дизайном. Они доступны по цене около пяти тысяч рублей.

Третьими стали белые кеды adidas Originals Stan Smith, представленные во множестве вариантов расцветки и материалов. Цена базовой модели — в районе шести тысяч рублей.

За ними последовали Reebok Classic Club C 85 (средняя цена — четыре тысячи рублей), adidas Originals Samba (около семи тысяч рублей), New Balance 574 (их стоимость — от четырех тысяч рублей) и PUMA Suede (шесть тысяч рублей).

Заключительными в списке стали бюджетные пары Converse One Star Skate, adidas Originals Gazelle и кроссовки в стиле ugly shoes («уродливые ботинки») New Balance 990v4 Made in US.

В марте итальянский модный дом Gucci выпустил «грязную» обувь, стоимость которой составляет 870 долларов. Речь идет о кроссовках из коллекции Cruise 2019 с красно-зелеными фирменными полосками компании, которые намеренно выглядят потертыми и выцветшими от старости.

Minval.az