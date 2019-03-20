Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.

Как передает «РБК», в ходе совещания с членами правительства он назвал Казахстан «самым близким союзником» России и выразил надежду, что преемственность в отношениях будет сохранена и после ухода Назарбаева.

«В связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов», — сказал Путин. Эти слова были встречены аплодисментами участников совещания.

Президент России особо отметил, что Назарбаев — ​один из инициаторов продвинутой интеграции России и Казахстана и один из создателей Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он также подчеркнул, что этот проект развивался очень успешно, благодаря «прямой, непосредственной поддержке» президента Казахстана.

«С нашей стороны, будем делать все, чтобы эти процессы поддерживать», — добавил Путин.

Minval.az