Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, подписавший во вторник указ о прекращении с 20 марта исполнения президентских полномочий, переедет из своей резиденции Акорды в здание библиотеки первого президента Казахстана, сообщил в среду глава его канцелярии Махмуд Касымбеков.

«Будем в Назарбаев-центре», — сказал Касымбеков журналистам, отвечая на вопрос о том, где теперь будет работать Назарбаев.

Комплекс, расположенный в Астане, выполняет функции библиотеки, архива, музея, аналитического, культурно-образовательного и научно-исследовательского центра.

Minval.az