В Гардабанском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы состоялось торжественное мероприятие по случаю Новруз байрамы.

Как сообщает Report, в организованном в районном центре мероприятии также приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она поздравила азербайджанцев с праздником Новруз и пожелала им крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира.

С.Зурабишвили приняла участие в народных гуляниях, организованных по случаю праздника Новруз, познакомилась с традициями и главными героями праздника — Бахар-кызы и Коса, приняла участие в состязании по битью яиц и разжигании костра.

Minval.az