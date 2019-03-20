Президент Украины Петр Порошенко побывал в среду на испытаниях турецкого беспилотника (БПЛА) Bayraktar TB2, проходившими на полигоне в Хмельницкой области.

«Только что я как главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимал участие в испытании ударного БПЛА турецкого производства [марка Bayraktar TB2]. Вот боевые пташки, наконец, на Украине», — сказал он, выступая перед личным составом подразделения.

Порошенко также поблагодарил за поставку ВСУ дронов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Я очень благодарен президенту Турции,… поставки были осуществлены в очень короткие сроки. Я верю что турецкие боевые дроны… значительно повысят наши шансы [в противостоянии] брутальной агрессии Кремля», — сказал он.

Порошенко также поручил начальнику генштаба ВСУ и министру обороны в короткие сроки завершить цикл постановки БПЛА на вооружение. «И доложить мне, когда БПЛА будут переданы в части на линию соприкосновения [в Донбассе]», — заключил он.

Minval.az