Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с заявившим об уходе в отставку президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

«Премьер-министр Пашинян подчеркнул неоценимую роль Назарбаева в прогрессе и развитии Казахстана и его большой вклад в становление интеграционных процессов в евразийском регионе. Никол Пашинян высоко оценил существующие между двумя странами дружеские отношения и личные отношения с президентом Назарбаевым», — сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается также, что в ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о встрече 29 мая в Астане в рамках юбилейного саммита Евразийского экономического союза.

Minval.az