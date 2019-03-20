Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро. Запись выступления политика в столице государства разместил на ютубе телеканал NewsOne.

По его словам, подземка останавливала работу лишь один раз за всю историю страны, с 18 по 20 февраля 2014 года, в связи с началом агрессии со стороны Москвы.

«И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.Также сказываются атаки в гибридной войне», — заключил Порошенко.

Однако он добавил, что попытки помешать развитию инфраструктуры «провалились».

Minval.az