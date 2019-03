«На что ты готов ради трона?» (What Will You Do For The Throne?) Под этим лозунгом телеканал HBO запустил квест для фанатов сериала «Игра престолов» — всем желающим предложено найти шесть железных тронов, разбросанных по всему миру, пишет «Дождь».

Видео с первой локацией выложено на промо-сайте. Организаторы оставляют подсказки: 360-градусные видео с местоположением престола. Первый трон спрятан в лесу среди покрытых мхом камней. Обратите внимание на камень слева — на нем вырезаны некие символы. Следующий престол покажут после нахождения предыдущего или по истечению времени, выделенного на его поиски.

«Шесть тронов. Шесть локаций. Кто найдет их первым? Начни свой квест #затрон»

6 Thrones.

6 Locations.

Who will be the first to find them?

Begin your Quest #ForTheThrone: https://t.co/MTUv2SRuSh pic.twitter.com/SW4GYx5E3x — Game of Thrones (@GameOfThrones) 18 марта 2019 г.

Также фанатам предложено сдавать кровь: «Жители Вестероса истекали кровью ради трона. Теперь пришла ваша очередь. Сдайте кровь сегодня и спасите чью-то жизнь». А еще — телеканал попросил художников придумать обновленный дизайн для 18-ти реквизитов с площадки.

