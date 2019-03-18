Апелляционный суд Еревана в понедельник принял решение отказать в удовлетворении ходатайства адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна о признании его потерпевшим по делу о прослушке телефонных разговоров высокопоставленных должностных лиц страны.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе адвокатской команды бывшего руководителя Армении.

«Апелляционный уголовный суд отклонил наше ходатайство о признании Роберта Кочаряна потерпевшим по факту тайной прослушки телефонного разговора глав Специальной следственной службы и Службы национальной безопасности Армении», — сообщили в пресс-службе.

Аудиозапись разговора глав Службы нацбезопасности и Специальной следственной службы (CCC) Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна появилась в интернете 11 сентября. Собеседники обсуждали ход уголовного дела и возможность ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, при этом Венецян упоминал, что разговаривал с судьей.

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