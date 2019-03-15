Военная полиция Министерства обороны Грузии задержала двоих человек по делу о расправе над новобранцем Кязимом Кахрамановым в Национальном учебном центре Крцаниси и вымогательстве денег.

«Задержание произошло на основе решения Тбилисского городского суда… Дело касается факта физического противостояния между военнослужащими срочной службы и вымогательства», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.

Кроме того, до завершения следствия, приостановлены полномочия руководства военного подразделения в центре Крцаниси.

Адвокат семьи пострадавшего требует полноценного расследования и наказания всех участников инцидента.

По их словам, военная полиция задержала только двоих лиц, а в избиении, по их утверждению, участвовали пять призывников. Они также требуют наказать сержанта, который по их словам, находился на месте во время инцидента.

Minval.az