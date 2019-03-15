Министерство иностранных дел Армении установило связь с внешнеполитическим ведомством Новой Зеландии после случившегося теракта в мечетях города Крайстчер, в том числе для уточнения надписи на армянском языке на обойме оружия террориста.

«Мы находимся на связи с новозеландскими коллегами по всем вопросам, касающимся инцидента», — сообщили «Арменпресс» в МИД Армении.

В пятницу в двух мечетях Крайстчера случились теракты, в результате который были убиты 49 человек.

На странице стрелявшего в прихожан мечети Брентона Тарранта были опубликованы фотографии обоймы автомата с надписями на разных языках, в том числе и на армянском – «Сарыкамышское сражение».

Minval.az