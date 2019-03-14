Кремль сформировал структуры, которые призваны обеспечить переселение в Россию большего числа людей из сопредельных государств.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек. В качестве доноров рассматриваются государства с большим количеством русскоязычных: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.

Издание отмечает, что законодательная работа в этом направлении уже ведется: помимо новой Концепции миграционной политики уже приняты или находятся в процессе принятия законы, связанные с вопросами гражданства.

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