Европарламент принял в среду резолюцию с рекомендациями Совету ЕС и высокому представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини по стратегической коммуникации Евросоюза, направленной на противодействие пропаганде.

Среди рекомендаций — «повысить осведомленность о дезинформационных кампаниях России, которые являются основным источником дезинформации в Европе».

Рекомендации поддержаны 489 голосами «за», 148 евродепутатов проголосовали «против» и 30 воздержались, передает агенство «Интерфакс».

В документе, в частности, предлагается разработать «юридические рамки как на уровне союза, так и на международном уровне, чтобы противостоять гибридным угрозам, в частности, кибервойне и информационной войне».

Совет ЕС и главу дипломатии Евросоюза также призвали предусмотреть «адресные санкции в отношении ответственных за организацию и проведение таких кампаний, что является необходимостью, о которой свидетельствуют враждебные действия в этих сферах со стороны государственных и негосударственных субъектов».

Европарламент в этом документе «решительно осудил все более и более агрессивные действия России, Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран в этом контексте, желающих ослабить или подорвать нормативные основы и принципы европейских демократий и суверенитет всех стран «Восточного партнерства», а также повлиять на выборы и поддержать экстремистские движения».

Особое внимание в документе уделяется защите выборов ЕС от постороннего вмешательства, включая «враждебную пропаганду». Рекомендации предлагают «твердо осудить вмешательство третьих сторон, кем бы они ни были, включая частные предприятия, в выборы и референдумы и злонамеренное использование ботов, алгоритмов, искусственного интеллекта, троллей, фальсифицированного видео и поддельных аккаунтов в политических кампаниях, а также призвать государства-члены срочно провести, по необходимости при поддержке Евроюста, углубленные расследования «враждебных кампаний».

В рекомендациях указывается, что государства ЕС должны следить за тем, чтобы избирательные законы учитывали «потенциальные угрозы, проистекающие из кампаний дезинформации, кибератак, киберпреступлений и нарушений свободы выражения во время голосования».

Предлагается оказывать помощь странам, имеющим соглашения об ассоциации с ЕС, и государствам Западных Балкан, «чтобы энергично защищать свои избирательные процессы от злонамеренных действий в киберпространстве с точки зрения дезинформации и пропаганды со стороны России и других враждебных субъектов».

«Предложить будущему Европейскому совету, чтобы борьбе против дезинформации и враждебной пропаганды был дан приоритет и чтобы ресурсы и достаточные средства были этому посвящены с целью гарантировать объективный характер коммуникации и распространения информации», — говорится в докладе.

Minval.az