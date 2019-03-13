Единогласно проголосовали за исключение Гасана Набиева из партии члены президиума Волгоградского областного политсовета «Единой России».

Как передает «Вести.ру», волгоградский облдепутат ранее оскорбил пенсионеров. 65-летний Набиев заявил, что маленькую пенсию получают только алкоголики и тунеядцы.

Сам Набиев только в 2016 и 2017 годах заработал 70 миллионов рублей. А до этого Гасан Набиев 12 лет был гендиректором ООО «Газпром трансгаз Волгоград», напоминает «Интерфакс».

По мнению Набиева, те, кто хорошо работал в СССР, и получают сейчас пенсию выше 20-25 тысяч рублей. «Выбранный народом дядя, видимо, уже не помнит жизни», — вернул с небес на землю депутата лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Исключение из партии – только начало. Фракции «Единой России» в Волгоградской облдуме рекомендовано исключить Набиева из своего состава.

«У ветеранов разные пенсии, — признал председатель Волгоградского горсовета ветеранов Александр Струков. — Но, например, ветераны труда в регионе получают максимум 13-14 тысяч рублей, что при нынешней жизни — маленькая сумма».

«Есть люди, у которых стаж более 40 лет, а пенсия небольшая, и их причислили к алкоголикам и тунеядцам. Разве так можно?» – укорил депутата председатель совета ветеранов Волгоградской области Сергей Назаров.

У депутатов и чиновников при обсуждении социальных проблем и повышении выплат произошел массовый срыв: они стали допускать явно некорректные высказывания. Учителя, врачи и другие бюджетники мало зарабатывают только из-за собственной лени, заявил руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев. По данным республиканского центра занятости, учитель в Чувашии получает в среднем не более 18 тысяч рублей, врачи — около 25 тысяч рублей.

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