Армения и Грузия не только соседи, но и друзья.

Как передает news.am, об этом заявила находящаяся с официальным визитом в Ереване президент Грузии Саломе Зурабишвили в заявлении для СМИ после встречи с армянским коллегой Арменом Саркисяном.

«Мы живем в регионе, для которого решающее значение имеют мир и стабильность. Это условия его развития и развития экономики наших стран», — отметила Саломе Зурабишвили. По ее словам, в регионе много вызовов и необходимо помнить, что главный путь — мирное решение конфликтов на основании норм международного права. Конфликты замедляют наше развитие, решать их надо путем диалога и переговоров, считает президент Грузии.

«Необходимо также отметить, что для Грузии очень важно, чтобы конфликт (нагорно-карабахский – ред.) не перемещался на территорию Грузии, а армяне и азербайджанцы мирно жили», — заявила Саломе Зурабишкили. При этом она отметила важность повышения уровня изучения армянским населением грузинского языка, дабы они были полноценными участниками развития страны.

Minval.az