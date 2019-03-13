Переговоры с «Газпромом» завершены и Грузия вскоре оформит соглашение с российской государственной газовой компанией. Как сообщает apsny.ge, об этом заявила заместитель министра экономики Натия Турнава.

Она утверждает, что переговоры завершились успешно, что означает, что Грузия улучшила позиции в отношении российской компании.

«Цена транзита, которую платит нам Россия [за транспортировку], увеличена, а цена российского газа снижена… Это на тот случай, если какой-либо частный бизнес заинтересуется этой альтернативой», – заявляет Турнава.

По ее словам, она не может сказать, точно на сколько выросла стоимость транзита, поскольку это является коммерческой тайной.

По словам Турнава, с «Газпромом» будет оформлен двухгодичный договор, который будет работать в 2019-2020 году включительно.

«Переговоры завершились в нашу пользу. Стоимость транзита увеличена. Как мы этого достигли?! Это имеет несколько объяснений. Наша команда, которая вела с ними переговоры, хорошо использовала динамику мировых цен на нефть. В ценах есть определенное снижение, соответственно, была готовность к определенным уступкам, и мы хорошо использовали этот момент. Большую часть нашего рынка представляет специальный [потребительский] сектор, т.е. население. Этот сектор будет обеспечиваться азербайджанским газом и у нас есть ресурс на это. Что же касается частного сектора, бизнеса и производства, это будет регулироваться рынком. Разговор о том, что российский газ массово войдет на рынок – исключается», – заявила Турнава.

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