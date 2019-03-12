Богатейшим жителем Лондона оказался российский предприниматель Михаил Фридман.
Об этом говорится в рейтинге городов с наибольшим количеством проживающих там миллиардеров, который составил журнал Forbes.
Состояние основателя компании «Альфа-Групп» оценивается в 15 миллиардов долларов.
Всего в столице Великобритании проживают 55 миллиардеров, совокупный капитал которых журнал оценивает в 226 миллиардов долларов. При этом лишь 20 из них являются британскими гражданами, отмечает издание.
Лондон занял в рейтинге пятое место, уступив Пекину, Москве, Гонконгу и Нью-Йорку.