Богатейшим жителем Лондона оказался российский предприниматель Михаил Фридман.

Об этом говорится в рейтинге городов с наибольшим количеством проживающих там миллиардеров, который составил журнал Forbes.

Состояние основателя компании «Альфа-Групп» оценивается в 15 миллиардов долларов.

Всего в столице Великобритании проживают 55 миллиардеров, совокупный капитал которых журнал оценивает в 226 миллиардов долларов. При этом лишь 20 из них являются британскими гражданами, отмечает издание.

Лондон занял в рейтинге пятое место, уступив Пекину, Москве, Гонконгу и Нью-Йорку.

Minval.az