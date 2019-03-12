11 марта в аэропорту «Оренбург» с рейса, летевшего в Москву, был снят буйный пассажир.

О происшествии в İnstagram рассказал депутат Государственной думы от Оренбургской области Юрий Мищеряков.

По словам экс-мэра областного центра, нетрезвый гражданин Азербайджана устроил дебош на борту самолета перед вылетом на взлетной полосе.

«Благодаря четкой работе полицейских и пассажиров дебошир был удалён из самолета. Полет продолжается в соответствии с положением о безопасности», — сообщил Юрий Николаевич.

Minval.az