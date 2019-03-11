Марш по случаю Дня свободы секуев прошел в воскресенье в румынском городе Тыргу-Муреше (уезд Муреш в центре страны).

Как передает ТАСС со ссылкой на Agerpres, секуи или секлеры — этнически близкое к венграм национальное меньшинство в Трансильвании. Проживающие в уездах Ковасне, Харгите и Муреше секуи требуют автономии, однако румынские власти квалифицируют эти требования как сепаратистские тенденции. До 1918 года Трансильвания была составной частью Австро-Венгерской империи, сейчас там проживают примерно 1,3 млн венгров, или 6,5% населения Румынии.

Марш проводился в память о казни участников секуйского заговора австрийской армией в 1854 году. В нем приняли участие около 2 тыс. человек, которые вручили представителям префектуры уезда Муреш петицию с требованием предоставления Секуйскому краю (уезды Ковасна, Харгита и часть уезда Муреша) автономии и освобождения двух членов трансильванской группировки «Молодежное движение 64 комитатов» (Hatvanngy Vrmegye Ifjsgi Mozgalom — HVIM) Иштвана Беке и Золтана Соча, осужденных на 5 лет за терроризм.

Венгерское крайне правое движение HVIM выступает за объединение всех этнических венгров и пересмотр Трианонского договора (1920), согласно которому Трансильвания стала румынской. Название движения связано с «Великой Венгрией», состоявшей из 64 комитатов (округов).

Манифестанты скандировали: «Автономия!», «Смерть Трианону!», «Свободу Беке!» Марш прошел без инцидентов.

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