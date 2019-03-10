Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов предложил Узбекистану финансовую помощь в размере 50 миллионов долларов.

Об этом заявил президент РУ Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Наманганскую область, сообщает «Узбекистан 24».

В ходе мероприятия глава государства заявил, что в городе Намангане откроется молодежный бизнес-центр им. Алишера Усманова. В центре зарубежные специалисты будут обучать молодежь навыкам бизнеса.

«По программам «Обод кишлок» («Благоустроенное село») и «Обод махалля» («Благоустроенная махалля») Алишер Усманов сделал мне предложение: «Если вы разрешите, товарищ президент, я дам 50 миллионов долларов США для развития программы «Обод кишлок» в Наманганской области, как вы это примите», — сказал он. Я отметил, что каждый район получит по 20-25 миллиардов сумов (2,3-3 тыс. долларов — прим. ред). Я открыто скажу, деньги уже прибыли в Ташкент. Это не было обещанием, он отправил наличные. Мы должны гордиться такими соотечественниками», — сказал Мирзиёев.

Уроженец города Чуст Наманганской области Алишер Усманов занимает 118-е место в списке самых богатых людей Forbes в 2018 году. Состояние Усманова оценивается в 12,5 миллиарда долларов. Среди богатых россиян Усманов занимает 10-е место.

Minval.az