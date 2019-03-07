Специалисты Уральского конструкторского бюро оборудовали танки, созданные на платформе «Армата» туалетом.

Как сообщает ТАСС, нововведение призвано продлить непрерывное пребывание экипажа внутри боевой машины для выполнения боевой задачи.

«Здесь основное ограничение — нет возможности справлять естественные надобности. Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата», — заявил директор бюро по качеству и информационным технологиям Илья Баранов.

По его словам, для обеспечения жизнедеятельности экипажа в танках также предусмотрены питьевая вола и сухой паёк.

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