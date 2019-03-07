Первый круиз по Каспийскому морю «Сокровища Востока» ожидается в 2020 году, сообщается в информации на сайте Ассоциации российских туроператоров.

«Спрос на будущие каспийские круизы уже сейчас очень высокий. Мы планируем совершить несколько круизов по Каспию в период до осени 2020 года, а на зиму переправить теплоход в Сочи, где он, скорее всего, будет работать как плавучая гостиница», — сказал пресс-секретарь туроператора «Мостурфлот» Александр Филимонов, слова которого приводит Ассоциация.

По данным Ассоциации, спуск теплохода «Петр Великий» на воду запланирован на 2020 год, поэтому его первый каспийский круиз ожидается примерно в этот период.

По плану сначала теплоход отработает программу «Сокровища Востока» (11 дней/10 ночей), с остановками: Баку (Азербайджан) – Бэндер-Энзали (Иран) – Ноушехр (Иран) – Туркменбаши (Туркменистан) – Актау (Казахстан) – Астрахань – Махачкала/Дербент – Баку. Затем, как предполагается, на зиму теплоход уйдет на Черное море, выполняя круизную программу «Приключение на Трех Морях» (14 дней/13 ночей) с остановками: Баку – Махачкала – Астрахань – Никольское – Волгоград – Волгодонск – Ростов-на-Дону – Азов – Керчь – Новороссийск – Сочи.

Ранее сообщалось, что первый круиз должен состояться летом 2019 года, однако в связи с задержками, возникшими в строительстве «Петра Великого», судно будет спущено на воду годом позже.

На строящемся теплоходе будет 155 комфортабельных кают (каждая – с балконом), в том числе 12 кают класса «люкс». Всего теплоход рассчитан на 310 пассажиров. Туристам будут доступны несколько ресторанов, бары, бассейн, SPA-центр и многое другое. По сути, новый теплоход станет плавучей пятизвёздочной гостиницей, причем формата deluxe.

Minval.az