Еврокоммисар Йоханнес Хан сделал пост в официальном аккаунте в Twitter о визите премьер-министра Никола Пашиняна.

«С удовольствием приветствую премьер-министра Армении Никола Пашиняна вновь в Брюсселе! Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС выгодно для нас обоих! Работаем вместе над имплементацией», — написал в своем Twitter Хан.

Однако Хан в своем посте перепутал армянского премьера Никола Пашиняна с грузинским Мамукой Бахтадзе.

Пост был в социальной сети несколько минут, позже он был быстро удален. Однако его удалось заскринить пользователям. Соответствующий скрин в своем аккаунте Facebook выложил грузинский политолог Гия Абашидзе.

Minval.az