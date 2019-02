Шведский производитель мебели IKEA представил шторы Gunrid, которые очищают воздух в квартире. Об этом пишет RTVI.

На ткань штор нанесено покрытие на основе минералов, которое активируется благодаря свету — как наружному, так и внутри квартиры. Этот процесс называется фотокатализом.

После активации Gunrid начинает разрушать типичные для квартир загрязнители — неприятные запахи и формальдегиды. Создатели штор сравнивают этот процесс с фотосинтезом.

IKEA wants to help people to a better life at home through cleaner air. Introducing the air purifying curtain GUNRID, a textile that breaks down common indoor air pollutants. Learn more: https://t.co/cjQwW4BiNk pic.twitter.com/trmVNZGUWF

— IKEA USA (@IKEAUSA) 19 февраля 2019 г.