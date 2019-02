Южнокорейская компания Samsung представила смартфон Galaxy Fold со складным дисплеем. Презентация проходила в Сан-Франциско.

Диагональ экрана в разложенном состоянии составляет 7,3 дюйма (1536 на 2152 пикселя). Размер внешнего дисплея — 4,6 дюйма (840 на 1960 пикселей), им можно пользоваться, когда смартфон сложен. В Galaxy Fold используется 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. В смартфоне установлена система питания с двумя аккумуляторами общей емкостью 4380 мА*ч.

This is how the future… unfolds. See what I did there? #GalaxyFold #GalaxyUnpacked @googlemaps @SamsungMobile @DigitalTrends pic.twitter.com/rddU3RqxGQ

— Andy Boxall (@AndyBoxall) 20 февраля 2019 г.