На юго-востоке Москвы, в районе Печатники, произошли массовая драка и стрельба с участием порядка ста человек.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в ресторане «Неолит» 14 февраля в 23:00 в районе Печатники, по улице Курьянова, дом 28. Ресторан принадлежит азербайджанцу Яшару Алиеву.

После перестрелки и массовой драки чеченцы скрылись с места происшествия. Преступники увезли с собой записи с камер наблюдения.

«После инцидента в ресторане в районе произошла еще одна перестрелка. Азербайджанцы на машинах их преследовали», — рассказал очевидец инцидента Насими Мамедалиев. По его словам, имуществу азербайджанцев нанес серьезный ущерб.

Другой очевидец рассказал о том, что послужило причиной массовой драки со стрельбой.

По словам молодого человека, некоторое время назад один из представителей Чечни в словесной перепалке нанес оскорбление выходцу из Азербайджана. Позже его соотечественники нашли и побили оскорблявшего. Как полагает очевидец, драка со стрельбой стала неким актом возмездия возмущенных чеченцев.

По его словам, группа молодых людей чеченской национальности, численностью около 100 человек, приехали в кафе, принадлежавшее азербайджанцу, попросили представительниц женского пола покинуть заведение и начали массовое побоище с применением травматического оружия.

Посетители кафе вызвали полицию, которая задержала 20 самых активных участников инцидента.

Как сообщает «Пятый канал», расстрелянный уроженец Азербайджана скончался.







Minval.az