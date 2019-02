Израильская компания Aeronautics Defense Systems Ltd (ADS) вновь сможет поставлять беспилотники Азербайджану, сообщает The Times of Israel.

Согласно информации издания, министерство обороны Израиля отменило запрет на продажу компанией беспилотников-камикадзе Orbiter 1K.

Скандал вокруг компании возник после того, как летом 2017 года представители ВС Азербайджана, собирающиеся приобрести новые беспилотники, якобы попросили сотрудников Aeronautics, прибывших в Азербайджан, показать возможности этих дронов. Для этого операторам предложили нанести удар по армянским позициям в Карабахе.=

Minval.az