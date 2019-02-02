Бывший мэр города Тулы Алиса Толкачева арестована на Кипре по линии Интерпола.

Как сообщает «МК-Тула», арест был произведён в тот момент, когда женщина пыталась поменять паспорт в российском консульстве.

В России Толкачева обвиняется в крупном мошенничестве в области электроэнергетики на сумму в 24 миллиона рублей. Ранее суд Тулы принял решение о её заочном аресте. Сама же Толкачева считает преследование незаконным.

Толкачева возглавляла город с марта 2010 по март 2011 года. После заведения уголовного дела в России она скрывалась в Азербайджане, а недавно появилась на Кипре. Её имущество на сумму в 107 млн рублей было арестовано по решению суда.

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