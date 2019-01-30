Россия приветствует встречи лидеров Армении и Азербайджана. Мы высказали пожелание, чтобы эти встречи продолжались. Об этом в беседе с журналистами в Ереване заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Он анонсировал очередную встречу Никола Пашиняна и Ильхама Алиева уже в ближайшее время, пишут ереванские СМИ.

«В ближайшее время намечается встреча лидеров Армении и Азербайджана, а также глав МИД двух стран. Над этим работают сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Впереди новые встречи, которые должны быть хорошо подготовлены, чтобы они были субстантивными, приносили реальные результаты и продвижение вперед», — заявил Карасин.

Касаясь процесса урегулирования карабахского конфликта, он указал на необходимость предсказуемости международной обстановки.

«Мы отмечаем, что в последние месяцы это спокойствие, относительная предсказуемость стала характерной. Все страны-сопредседатели едины в том, что категорически должны быть исключены силовые сценарии. И всем хотелось бы, чтобы прогресс был быстрым. Но надо быть реалистами и полагаться на здравый смысл и переговоры руководства Армении и Азербайджана при помощи международного сообщества», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел России.

Minval.az