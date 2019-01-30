В рамках проведения оперативно-следственных мероприятий задержан Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова.

По данным источника «Интерфакса», Рауль Арашуков задержан в одном из офисов «Газпрома» в Санкт-Петербурге. Источник ТАСС уточняет, что следственные действия проводятся по делу о хищении 10 миллиардов рублей.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан утром 30 декабря на заседании Совета Федерации. Его подозревают в двух убийствах, совершенных в 2010 году.

Рауль Арашуков — крупный предприниматель в газовой сфере. Он был дважды судим в 1980-х за хищение и мошенничество.

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